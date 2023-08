Preta Gil agradece fãs após cirurgia

Preta Gil usou as redes sociais para agradecer

os fãs que a apoiaram nos últimos dias. Ela trata de um câncer e passou por uma cirurgia recentemente. A cantora tem publicado parte de sua luta contra a doença e desta vez fez uma postagem bastante positiva com relação ao tratamento que passa.

Obrigada é a única palavra que tenho agora! Obrigada Deus, meus Orixás, minhas Santinhas, meus amados médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem… Gratidão a minha rede apoio incansável!!! #pretacura pic.twitter.com/FVKM0FeQtn — Preta Gil (@PretaGil) August 22, 2023

Anestesia eletrônica dá um basta na dor

Segundo o Dr. José Todescan Júnior, é possível usar o aparelho para que o paciente não sinta o incômodo nem mesmo na picada

Muita gente tem medo de ir ao dentista porque não quer sentir dor. E quem é mais sensível, pode começar a sofrer até mesmo em razão da picada da anestesia. Mas a boa notícia é que a tecnologia atual proporciona deixar a dor no passado. Na anestesia eletrônica o paciente realmente não sente nada. Normalmente, o medo ocorre por conta do receio do dentista e também pelo desconforto da picada e do barulho do motor. Mas, atualmente, há clínicas modernas que usam aparelhos de baixa produção de ruídos, proporcionando muito mais conforto ao paciente.

O Dr. José Todescan Júnior, especialista em Prótese Dental, odontopediatria e endodontia, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, da IFED (International Federation Esthetic Dentistry) e da Associação Brasileira de Odontologia Estética, explica que a anestesia eletrônica é um injetor computadorizado que controla o fluxo do anestésico para que o paciente não sinta dor nem mesmo na picada. “Pode ser usado até mesmo em tratamentos nas crianças”, destaca. Leia + sobre Famosos, artes e música O dentista afirma que muita gente ainda não sabe como funciona esse método, que é realizado com um equipamento controlado eletronicamente. “É bastante seguro e consegue reduzir a dor em até 100% em alguns casos. Além disso, facilita para os dentistas, uma vez que o manuseio é simples e é possível selecionar a quantidade exata do medicamento que será injetado através do painel do aparelho. A aplicação pode ser feita de forma lenta, sem a pressão da mão do profissional, que é exercida na anestesia tradicional”, conta. Entre as vantagens da anestesia eletrônica apontadas pelo Dr. Todescan estão: Mais conforto durante a aplicação

É possível realizar uma anestesia praticamente indolor, minimizando efeitos colaterais

O paciente não sai mais do dentista com a boca torta

É utilizada menor quantidade de anestésico

Proporciona mais segurança

