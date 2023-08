Santa Bárbara Rock Fest terá cerveja exclusiva da Leuven

Neste fim de semana, nos dias 25, 26 e 27 de agosto, o público que comparecer ao Santa Bárbara Rock Fest poderá experimentar a receita exclusiva que a Cervejaria Leuven fez para o evento, realizado no Complexo da Usina de Santa Bárbara d’Oeste (SP).

A edição limitada é uma cerveja do estilo American Lager, dourada, leve e refrescante, com 10 IBU de amargor e 4,2% de álcool. Cerveja oficial do evento, a Leuven Rock Fest será vendida em latas de 350 ml, com design inspirado no universo do Heavy Metal, criado pelo artista Renan Silva, o Vida Torta. “É uma cerveja muito fácil de beber, perfeita para ser tomada enquanto aproveita os diversos atrativos da festa”, afirma Karin Barreira, gerente de Marketing da Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal (CBCA), grupo ao qual a Leuven pertence.

Inspirada na cidade belga de mesmo nome, a Cervejaria Leuven foi fundada em Piracicaba (SP), em 2010. É a primeira cervejaria brasileira a realizar um equity crowdfunding e possui diversos rótulos premiados em concursos nacionais e internacionais de excelência cervejeira. Em seu portfólio de bebidas, o destaque é a valorização de matéria-prima brasileira, priorizando o uso de frutas e madeiras típicas do país.

Santa Bárbara Rock Fest 2023

O Santa Bárbara Rock Fest 2023 acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara (Rua Aristeo Carlos Pereira), com diversas atrações musicais com bandas consagradas como CPM 22, Os Paralamas do Sucesso, Detonautas, Biquini Cavadão e Supercombo, entre outras.

Gratuito, o festival contará com uma estrutura de cinco palcos diferentes, onde os shows acontecerão de forma simultânea.

No primeiro dia (25), a programação tem início às 18h30. Nos outros dois dias (26 e 27), o festival começa a partir das 13h30.

SOBRE A CBCA – A Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal (CBCA) nasceu a partir da fusão de duas empresas de expressão no mercado, as cervejarias Leuven (Piracicaba-SP) e Schornstein (Pomerode-SC), com o objetivo de fortalecer e difundir o consumo de cerveja de qualidade no Brasil. Com um histórico de tradição, inovação e premiações, a paixão pela bebida aliada à gestão profissional e visionária resultaram em um crescimento consolidado da empresa. Seu fundador e CEO, Gustavo Barreira, é engenheiro agrônomo com especialização em finanças, atuou por cerca de 20 anos na área financeira em grandes empresas. Sua experiência em projetos de empreendedorismo, turn around, M&A e startups levaram a CBCA ao seu atual estágio de desenvolvimento. Foi responsável pelo primeiro equity crowdfunding do setor cervejeiro, em 2017, ainda como CEO da Leuven e liderou sua fusão com a Schornstein, em 2019. Atualmente, a CBCA tem duas fábricas localizadas em Pomerode (SC) e Itupeva (SP). Seu portfólio é composto pelas marcas Leuven, Seasons, Schornstein e Unicorn, originária da StartUp Brewing.

