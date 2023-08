Americana acumula saldo de mais de 10 mil empregos gerados

Desde janeiro de 2021, o saldo de empregos em Americana tem se mostrado estável e registrado índices positivos. De janeiro de 2021 a junho de 2023, o saldo de empregos no município ficou em 10.382 postos de trabalho, de acordo com as estatísticas do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Ministério do Trabalho em Emprego.

Esse cenário foi possível não apenas pelas contratações de empresas que já estavam instaladas no município, mas também pela vinda de novos empreendedores. A chegada de 20 novas empresas para Americana, neste mesmo período, gerou um investimento de R$ 702 milhões, com a criação de 6.510 empregos.

Toyobo Unidade de Fermentação, Atacadão, Lojas Cem, Telhanorte, Cobasi, Sam’s Club, Safra Bag, American Mall e Supermercados Savegnago foram algumas das empresas que escolheram Americana para instalar uma de suas unidades.

LEIA TAMBÉM: Hospital Municipal de Americana é referência em casos de acidentes com escorpião

O prefeito Chico Sardelli destacou que os números representam o que a cidade tem vivido nos últimos anos. “Esse é o resultado de um trabalho permanente da nossa gestão, não apenas de atrair novas empresas, mas também de valorizar e fortalecer aquelas que já existiam em Americana. Nossa cidade voltou a sorrir nas mais diversas áreas, incluindo no desenvolvimento econômico”, afirmou.

O vice-prefeito Odir Demarchi comemorou a marca atingida pelo município. “A geração de empregos é um dos trabalhos mais importantes da nossa administração e ficamos muito felizes com essa marca. Esse saldo demonstra o nosso compromisso com a qualidade de vida da população e com o crescimento da nossa cidade”, disse.

“O setor econômico de Americana é muito robusto, e esses números atestam essa afirmação. Temos trabalhado muito forte desde o início da gestão para otimizar essa resposta, e ficamos muito felizes com este resultado”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O Caged é um instrumento importante sobre o mercado de trabalho, permitindo análises nas variações do mercado formal e ajudando a entender a dinâmica da economia.

Quando se analisa os números de abertura e fechamento de empresas, o saldo também é positivo. Em 2021, foram 3.814 aberturas e 971 fechamentos, com saldo de 2.843 empresas; em 2022, foram 3.862 aberturas e 1.043 encerramentos, com saldo de 2.819; e até junho de 2023, são 1.810 aberturas, 477 fechamentos e saldo de 1.333.