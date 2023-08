Hospital Municipal de Americana é referência em casos de acidentes com escorpião

A Vigilância Epidemiológica de Americana reforça que o Hospital Municipal é a unidade de referência no município em casos de picada de escorpião. O HM possui estoques regularizados tanto de soros antiescorpiônicos quanto de soros antiaracnídicos.

A unidade faz parte da lista de PESAs (Pontos Estratégicos de Soro Antiveneno), locais que são referências para atendimento de acidentes com animais peçonhentos na região, entre eles o escorpião. A relação foi definida em reuniões da CIR (Comissão Intergestores Regional) e divulgada pelo GVE-Campinas (Grupo de Vigilância Epidemiológica), órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Em Americana, o HM é responsável pelo armazenamento dos soros e também pela distribuição às demais unidades de saúde, incluindo as particulares, conforme necessidade e prescrição médica. Após a utilização dos mesmos, a Vigilância é comunicada e solicita ao GVE a reposição do estoque.

Em casos de acidentes com escorpião, a orientação é procurar o Hospital Municipal para avaliação médica, que será realizada com base nos sinais, sintomas e fatores de risco do paciente. O soro é indicado de acordo com a gravidade do caso, conforme a classificação abaixo:

– Casos leves: dor, eritema e parestesia local

– Casos moderados: sudorese, náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia, agitação e hipertensão arterial leve

– Casos graves: vômitos profusos e incoercíveis, sudorese profusa, prostração, bradicardia, edema pulmonar agudo e choque

“É muito importante que a população tenha acesso a essas informações e saiba agir em casos de acidentes com escorpião. Nossos estoques dos soros estão abastecidos e orientamos para que fiquem atentos aos sintomas e procurem avaliação médica”, esclareceu Carla Ferreira de Brito Soares, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

“A população pode ficar tranquila porque estamos muito atentos a esta situação e preparados para atender em casos de acidentes. Pedimos apenas que sigam as orientações de prevenção para garantir a saúde e a segurança de toda a comunidade”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Prevenção

A Secretaria de Saúde, por meio do PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões), reforça os cuidados necessários para evitar o aparecimento de escorpiões:

– vedar soleiras de portas com rolos de areia ou rodos de borracha;

– telar as aberturas dos ralos, pias, tanques, ventilação de porões e manter assoalhos calafetados;

– examinar roupas, calçados, forros de cama, mesa e banho antes de usá-los;

– evitar que cortinas e roupas de cama toquem no chão;

– manter quintais e jardins limpos, livres de lixo e entulho;

– tomar cuidado ao manusear madeiras e materiais de construção.

Reclamações ou solicitações a respeito do assunto devem ser encaminhadas ao Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Prefeitura de Americana, através do telefone (19) 3475-9024 ou pelo site www.americana.sp.gov.br, clicando no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital”.

