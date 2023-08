Futuro dos novatos em Americna 2024 passa pelo partido

Dos sete vereadores homens eleitos para um primeiro mandato em 2020 em Americana, pelo menos 4 deverão mudar de legenda para uma nova disputa no ano que vem.

Lucas Leoncine deve deixar o PSDB para um novo partido da base do prefeito Chico Sardelli (sem partido). A tendência hoje é que ele vá para o PSD, que também deve ser o destino do vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

Eleito pelo PV com Sardelli, Wagner Rovina deve mudar de legenda por questões ideológicas. Ele apoiou os golpistas dos quartéis e o PV obrigatoriamente estará com o PT e o PCdoB na Federação.

Sem comandar nada e sem saber o futuro da legenda, Fernando da Farmácia deve deixar o PTB e rumar para um grupo da base do prefeito. Ele pode ser abrigado no PSD ou no PL.

Pastor Miguel (Republicanos) poderá ser convidado a deixar a legenda se não estiver alinhado com o nome que comanda o partido localmente. O suplente de deputado estadual Ricardo Molina deve vir a prefeito no ano que vem e pretende montar uma chapa fiel a seu projeto.

Leia + sobre política regional

DÚVIDA– O nome hoje que seria a maior dúvida quanto a mudança de grupo é Dr. Daniel, eleito pelo PDT, hoje semi abandonado pela comandante local Giovana Fortunato.

NA BOA– Pelo menos dois dos novatos eleitos em 2020 parecem estar ‘na boa’ com seus partidos. Marcos Caetano (PL) não tem porque mudar de legenda e Leco Soares (Podemos) tem força dentro de seu partido, que pode até abarcar alguns dos que vão ‘espirrar’ para as eleições do ano que vem.

Pastor Miguel quer Marcha para Jesus em Americana

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) reuniu-se na segunda-feira (21) com a secretária municipal de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga, para discutir ações de fomento à realização de eventos em Americana.

Durante o encontro, o parlamentar debateu a retomada da “Marcha Para Jesus”, evento realizado mundialmente voltado ao público gospel. “Sabemos da importância desse evento para a igreja, além da visibilidade que possui, sendo capaz de atrair não somente a população local como também de toda a região”, apontou Miguel.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP