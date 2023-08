Clientes relatam queda do sistema do Pague Menos e espera de 45 minutos

Clientes do Supermercados Pague Menos relataram ao NM no fim da manhã desta terça-feira uma queda do sistema que durou aproximadamente 45 minutos.

Segundo uma leitora do site que estava na unidade do Pague Menos de Nova Odessa, todos os caixas travaram e os clientes tiveram que esperar até que o sistema fosse reestabelecido.

Após uma conversa com uma das operadoras de caixa, a cliente disse ao NM que a funcionária afirmou que isso nunca tinha acontecido dessa forma, de demorar tanto, e que o problema, as vezes, dura apenas alguns minutos.

“O supermercado estava um caos, fiquei esperando 45 minutos com os produtos no caixa”, disse a cliente.

O NM entrou em contato com a assessoria do supermercado e aguarda uma resposta.

