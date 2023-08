Fantasy Games e as preferidas na Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino (em inglês, FIFA Women’s World Cup) da Austrália e Nova Zelândia também movimentou os Fantasy Games. Com a inédita campeã Espanha, as mulheres mostraram o bom futebol e mandaram muito bem em campo.

As jogadoras mais escaladas no FG foram Lindsey Horan, dos Estados Unidos, seguida de Aitana Bonmatí e Jenni Hermoso, ambas da Espanha.

Essas jogadoras atuaram em todos os jogos até as oitavas de final, segundo levantamento do Rei do Pitaco. Já na melhor média de pontuação, temos Jill Roord, da Holanda, com 13.9 pontos seguida de Amanda Ilestedt, da Suécia, com 11.925 pontos e Chrestinah Kgatlana, da África do Sul, com 10.225 pontos.

De acordo com a Associação Brasileira de Fantasy Sports o público feminino é metade entre os usuários de games em geral, mas na categoria fantasy esse público ainda é pequeno. “Eventos como a Copa da Fifa ajudam a popularizar os FG entre as mulheres. Hoje já temos plataformas que oferecem as ligas femininas de futebol para os jogadores”, explica Rafael Marcondes.

Segundo a tabela acima do ranking da Fifa, as surpresas da Copa foram: África do Sul, que não está no TOP 10 e chegou até as oitavas perdendo para Holanda e a própria Holanda que nem está entre TOP 5.

No ranking da FIFA feminino

1 – Estados Unidos: 2.090

2 – Alemanha: 2.061

3 – Suécia: 2.049

4 – Inglaterra: 2.040

5 – França: 2.026

6 -Espanha: 2002

7 – Canadá: 1996

8 – Brasil: 1.995

9 – Holanda: 1.980

10 – Austrália: 1.919