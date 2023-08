A harmonização de dentes feita por Jair Bolsonaro

custou R$ 84 mil. O procedimento facial foi para colocar lentes de contato nos dentes. O ex-presidente gastou mais de 84 mil para melhorar a aparência.

O ex-presidente do Brasil reuniu admiradores em uma clínica de estética em Goiânia e fez uma reestruturação dentária completa. O procedimento custou cerca de R$ 88 mil e não envolveu toxina butolínica, o famoso botox.

“Troquei todas as próteses que estavam desgastadas pela ação do tempo para recuperar o sorriso natural. Ele me procurou dia 5 de julho, quando iniciamos o tratamento, e a última consulta foi na sexta-feira passada, 18 de agosto, quando lhe dei alta. (…) Bolsonaro, pelo que percebi, ficou muito feliz com o sorriso, saiu satisfeito do consultório”, afirmou Lasmar.

Recentemente, aliados de Bolsonaro fizeram pedidos para que fossem feitas doações via Pix para que o ex-presidente pagasse as multas de quase R$ 1 milhão com o estado de São Paulo por não usar máscaras em diversos momentos durante a pandemia de COVID-19.

Ao todo, foram arrecadados cerca de R$ 17 milhões entre os apoiadores.

