Hugo Farias completa 365 maratonas em 365 dias

O atleta Hugo Farias completou, neste domingo, aniversário de Americana, 365 maratonas em 365 dias seguidos. Foram 42km percorridos por dia, totalizando mais de 15 mil km no propósito de inspirar pessoas e mostrar que nada é impossível.

Natural de Brasília, hoje morador de Americana, Hugo trabalhou por décadas no setor tecnológico e teve uma carreira de muito sucesso dentro da gigante IBM. Certo dia ele surpreendeu a esposa ao anunciar o desligamento da empresa para focar nesse novo sonho.

A conclusão das 365 maratonas neste domingo foi acompanhada por apoiadores e amigos de Hugo, além de autoridades da cidade, como o prefeito Chico Sardelli.

