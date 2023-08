Nosso sorriso como patrimônio, por Chico Sardelli

Quem me conhece um pouquinho a mais sabe que sou um positivista na essência. Procuro sempre ver o lado bom das coisas, manter um pensamento positivo no dia a dia e enxergar nos desafios, oportunidades de avançar.

Logo, era de se esperar que, após tantos anos sonhando em ser prefeito de Americana, seria dessa maneira que governaria a cidade onde nasci, cresci e sempre vivi. Esse olhar positivo me possibilitou, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e toda nossa equipe, enfrentar todo o tipo de situação. Na vida pública, muitas vezes, os problemas são constantes. O que faz diferença, é a maneira com que lidamos com eles.

E nós optamos por lidar com amor. Em colocar amor em cada decisão. Em ouvir todos os lados, ideias, sugestões. O caminho foi árduo, mas estamos firmes, passo a passo. E hoje, olhando para o início da nossa gestão, em janeiro de 2021, o sentimento é de gratidão por todas as conquistas.

Conquistas que não são do prefeito Chico e sua equipe. São do povo americanense. Um povo trabalhador, que ama sua cidade, suas raízes e que quer viver bem. Ou melhor: merece viver bem! E esse é nosso objetivo por aqui, todos os dias.

Foi assim que aos poucos Americana voltou a sorrir. Com a abertura da Unacon (Centro de Oncologia de Americana), os mais de 415 mil metros quadrados de recapeamento, a modernização das escolas, a melhoria nos índices de segurança, com as finanças da cidade em dia, os novos reservatórios de água, os mais de 10 mil empregos gerados, a iluminação de LED, com os trabalhos sociais, o cuidado com o meio ambiente, as praças revitalizadas, enfim. Tudo aquilo que nosso povo sempre quis, e agora tem. E nesse caminhar, recuperamos e reabrimos alguns patrimônios importantes da cidade. O Teatro Municipal, a Estação Cultura, a UPA 24h do São José, o Observatório Municipal de Americana, os grandes eventos culturais… mas faltava um patrimônio, talvez o mais especial, que foi devolvido ao nosso povo após todos esses avanços: o sorriso.

Sorriso este que recebemos nas ruas ao visitar nossas obras, e que não vamos deixar se apagar do rosto dos americanenses. Parabéns, minha querida Americana. Nosso sorriso é um patrimônio!

Chico Sardelli – Prefeito de Americana

