A Torcida Organizada Malucos do Tigre está organizando uma caravana para assistir a partida entre Rio Branco e União Barbarense. O jogo acontece no sábado, às 15h, no estádio do União, em Santa Bárbara d’Oeste.

Os interessados devem entrar em contato através dos números (19)98389 – 7419 ou (19) 99323 – 9712.

A caravana vai sair da sede da Malucos às 13h e tem um custo de R$10.