4 a 0 no maior campeão da Champions no Etihad e carimbou seu passaporte à final.

Kevin De Bruyne (31 anos) é o líder em assistências da Champions League desde sua estreia pelo City no torneio!

63 jogos 14 gols 24 assistências 129 mins p/ participar 147 passes decisivos (!) 33 grandes chances criadas (!) Nota Sofascore 7.41

2º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol tem mais de 300 participantes de todo o Brasil

O prêmio tem a participação de 22 estados brasileiros e mais do Distrito Federal. Agora, os 305 textos inscritos serão avaliados por quatro juradas

O 2º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol teve as inscrições encerradas no domingo (14/5) com 305 participações confirmadas. As pessoas inscritas são de todas as regiões do Brasil – 22 estados da Federação e mais do Distrito Federal. Agora, os textos serão avaliados por uma comissão julgadora e o resultado final deverá ser anunciado até o dia 16 de junho. O concurso é realizado em parceria com a revista Placar e a ONU Mulheres.

Os autores ou autoras das três melhores crônicas serão premiados com R$ 2.000 (1º lugar), R$ 1.500 (2º) e R$ 1.000 (3º), além da publicação nos sites do Museu do Futebol e da revista Placar. O primeiro lugar será, ainda, publicado em uma edição impressa da revista.

O tema deste ano é Mulheres e o Futebol, que lembra a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, na Austrália e Nova Zelândia, e a exposição temporária Rainhas de Copas, que acaba de estrear no museu, relembrando a história do Mundial.

A comissão julgadora é formada inteiramente por mulheres: Amanda Porfirio e Mariana Santos são jornalistas, repórteres e editoras da página de mídia independente Fut das Minas (www.futdasminas.com.br), parceira da revista Placar na cobertura do futebol de mulheres; Olga Bagatini, jornalista e ativista por maior participação das mulheres no esporte, é atualmente consultora de projetos na ONU Mulheres; e Renata Beltrão, jornalista, e coordenadora da Comunicação e Marketing do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa.