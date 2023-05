Confira as atrações musicais e opções gastronômicas do Rota Cervejeira

Confira as atrações. O Rota Cervejeira Americana 2023 acontece neste final de semana, nos dias 20 e 21 de maio, no Centro de Cultura e Lazer (CCL) da cidade, com uma programação intensa de shows ao vivo e opções gastronômicas para todos os gostos. A cerveja artesanal será a atração principal do evento, promovido pela Prefeitura de Americana em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e apoio do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Região Turística Bem Viver. A entrada é gratuita.

A estrutura do evento começou a ser montada nesta quarta-feira (17). Cervejarias artesanais de Americana e região vão comercializar suas criações durante os dois dias de evento. Estão confirmadas as presenças das cervejarias americanenses Kalango Cervejaria, Knights Cervejaria, Marés Cervejaria Artesanal, Seven Hands Cervejaria e Hopbeer. Ainda haverá opções servidas pelas cervejarias Gravetos, de Valinhos; Sancta, de Santa Bárbara d’Oeste, e Maali, IB e Toca da Mangava, sediadas em Campinas.

O público também pode se deliciar com a tradicional comida de boteco, representada no evento pela Pizzana Mozzafiato, Mais Vis Cafeteria, Koldi Sorvetes, Kalango Cervejaria Artesanal, Padaria Dona Vitória, Vinun Winebar, Sancta Cervejaria, Bica Pizzaria, Eu amo pastel Joel e Leia e Knights Cervejaria.

Programação musical

Um grande palco no CCL vai receber as atrações musicais nos dois dias do evento. No sábado, o Rota Cervejeira começa às 11 horas, com o violeiro e compositor João Ormond e seu show “Por todo o canto”, com a participação da cantora Ana Rafaela. A programação do dia inclui ainda a apresentação das bandas e grupos Duetz4Fun, com um repertório de rock clássico de todos os tempos; UP Blues Quarteto e Rock N’Roça e um espetáculo que vai do Rock ao Baião, com Pink Floyd a Gonzagão.

O Rota Cervejeira acontece até às 22h de sábado e é retomado no domingo, a partir das 11h, com shows de Geraldo Barbablue, o One Man Band apresentando o melhor do Blues e do Folk; do power trio Artéria Rock, com pop rock dos anos 80 e 90 e, por fim, a Banda London Six e o melhor do rock de todos os tempos. O evento será encerrado às 21h.

O Rota Cervejeira terá ainda Espaço Kids da JoyToys com monitores, brinquedos infláveis e outros destinados ao público infantil.

“Preparamos um evento para toda a família, com opções artísticas e gastronômicas para os mais diversos públicos. Esperamos que o americanense venha para o CCL prestigiar o Rota Cervejeira e compartilhar conosco a alegria deste encontro idealizado para celebrar a produção artesanal de cerveja e a gastronomia de nossa cidade”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O CCL está localizado à Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo.

