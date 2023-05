Sumaré. Profissionais da educação participam de treinamento para segurança nas escolas

Profissionais da rede municipal de educação de Sumaré participaram na manhã desta quarta-feira (17/05) de um treinamento para a utilização dos equipamentos de segurança instalados nas 38 escolas municipais. A empresa vencedora da licitação explicou aos profissionais o funcionamento das 520 câmeras de segurança instaladas nas unidades de ensino.

Segundo a empresa, as imagens são captadas 24 horas por dia e, durante a noite, os equipamentos contam com tecnologia de infravermelho, que consegue detectar a presença de criminosos mesmo sem claridade. As imagens são disponibilizadas ainda no aparelho celular das diretoras de cada unidade.

LEIA TAMBÉM: Empresa doa 1 tonelada de ração para a prefeitura de Sumaré

Outro ponto abordado pela empresa foi a utilização do botão do pânico, dispositivo ligado diretamente à central da Guarda Civil Municipal, e também das chamadas botoeiras (alarme sonoro), instaladas em três pontos de cada uma das 38 unidades de ensino, as quais podem ser acionadas em caso de emergência.

O treinamento aconteceu no anfiteatro do CEU (Centro de Esportes e Artes Unificados) Recanto dos Sonhos, região do Maria Antônia.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento