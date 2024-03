O ex-vereador Manezinho da Praia decidiu voltar para a disputa

por uma vaga na Câmara de Americana. Há alguns anos instrutor de autoescola, Manezinho decidiu ir para o Republicanos cerrar fileiras ao lado do pré-candidato a prefeito empresário Ricardo Molina.

Molina deu destaque para a filiação de MP. “- Uma grande liderança que vem para somar forças e juntos buscarmos mais desenvolvimento para Americana”, disse.

Leia + sobre política regional

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP