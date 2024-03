Reforma do Velódromo de Americana entra na reta final

As obras de reforma do Velódromo Municipal de Americana “Miguel Stoco”, localizado no Conjunto Poliesportivo Ayrton Senna, entraram na reta final. Nesta semana, as equipes trabalharam na finalização da pintura da pista e na colocação das últimas peças de louças nos banheiros. A intervenção faz parte de uma série de melhorias nos espaços esportivos do município.

Desde o início dos trabalhos, o espaço já recebeu reparos no piso, novos alambrados em todo o entorno da pista, construção de banheiros, iluminação de LED e um novo letreiro. A reforma será entregue à população na próxima semana, após a limpeza e roçagem do espaço e a instalação de comunicação visual.

“É uma felicidade enorme ver a reforma do nosso Velódromo quase pronta, recebendo os últimos ajustes antes da entrega aos ciclistas americanenses. Já dá para notar a grande transformação que foi feita no espaço, que é referência em toda a região. Estamos contando os dias para que este local volte a ser utilizado para os treinos da nossa equipe e para receber grandes eventos, agora com mais estrutura e qualidade”, celebra o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Utilizado para treinamentos e competições de ciclismo, o Velódromo possui pista com dimensão oficial de 333 metros, conforme exigência da Confederação Brasileira da modalidade.

A obra, no valor de R$ 547.168,14, está sendo executada por meio de contrapartida solicitada pela Prefeitura de Americana para uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial no município, dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).