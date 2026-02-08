A pequena Manu recebeu Moção de Aplausos na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste e agora quer mais reconhecimento. 👏🏼✨

Um reconhecimento que celebra toda a sua dedicação, carisma e o brilho que ela levou para a passarela. 💖👑

E ela não para por aqui…

Na final estadual, Emanuele conquistou o título de Princesa, garantindo oficialmente sua vaga no Miss Brasil, que acontece agora em Julho! 🇧🇷✨

Manu precisa de apoio

Este é o momento perfeito para apoiar uma candidata que já representa nossa cidade com excelência e continuará brilhando em nível nacional.

Não perca a oportunidade de divulgar sua empresa ao lado de um nome que inspira e encanta onde passa! ✨🥰

VAMOS com a gente rumo ao Miss Brasil!?

