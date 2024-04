Manuela Ganciar, de Nova Odessa, retorna às quadras após superar lesão no joelho

Após 4 meses de fisioterapia para se recuperar de lesão no joelho direito, a tenista Manuela Ganciar

19 anos, de Nova Odessa, está de volta aos treinos. Agora sob os cuidados da equipe técnica da Winner Academia de Tênis, Manuela se prepara para retomar sua jornada nas quadras e disputar os próximos torneios.

A contusão no joelho direito foi na Bolívia, em torneio da ITF (International Tennis Federation) em abril, mesmo assim a tenista jogou até novembro de 2023.

Com sua determinação pessoal e da família, e o apoio de seus patrocinadores Shopping ParkCity Sumaré, Englishing School e Grupo Aposerv, a tenista novaodessense tem demonstrado grande força e resiliência em sua trajetória. Sua volta aos treinos é um marco importante em sua carreira, e a expectativa para o seu retorno às competições é enorme.

Manu vinha disputando competições nacionais e internacionais, organizadas tanto pela FPT (Federação Paulista de Tênis) e pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis), quanto pela ITF. Em 2023, a jovem promessa do tênis chegou a ocupar a 1ª posição no ranking da FPT da sua categoria à época (18 anos), a 31ª posição no ranking nacional pela CBT e a 3.414ª no ranking da International Tennis Federation.

“Estou muito feliz com meu retorno aos treinos, recuperada da lesão depois de meses de fisioterapia intensiva e muito animada para os próximos torneios. Obrigada a todos que me ajudaram e continuam me ajudando, apoiando e incentivando”, afirmou Manuela sobre o momento de retomada da carreira após a superação da lesão.

