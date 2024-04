O empresário e vereador, Silvio Coltro, aceitou o convite do PRTB

(Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) e fortaleceu sua pré-candidatura a prefeito de Sumaré nas eleições municipais deste ano. Silvio Coltro, que é um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade e defensor dos avanços do governo Luiz Dalben, destacou seu alinhamento às pautas da direita e de desenvolvimento econômico para o município.

O convite, feito pelo presidente do PRTB de Sumaré, Odair Dias, foi aceito por Coltro e avaliado como um passo importante e decisivo em sua jornada política. Com uma carreira marcada por realizações empresariais e compromisso com o desenvolvimento econômico e social de Sumaré, Coltro vê na pré-candidatura uma oportunidade de servir a população e devolver com trabalho tudo o que Sumaré proporcionou para ele e sua família.

“Sinto-me honrado em aceitar o convite do Odair e do PRTB para reforçar minha pré-candidatura a prefeito de Sumaré. É com grande entusiasmo que me uno a esse grupo importante, que tem o desejo de contribuir ainda mais para o progresso e bem-estar da nossa cidade. O PRTB é um partido com pautas de direita e que me identifico, tendo liberdade para implantar ideias inovadoras e que vão gerar mais empregos e oportunidades para os sumareenses”, afirmou Silvio Coltro.

Leia + sobre política regional

Com uma visão clara para o futuro de Sumaré, Coltro explicou que pretende promover políticas de estímulo ao desenvolvimento econômico, social e sustentável da cidade, com foco na qualidade de vida dos moradores.

“Defendo mais empresas e empregos para Sumaré, respeitando o meio ambiente. Defendo avanços na saúde pública e educação com capacitação profissional, preparando nossos alunos para empreender e acessar o mercado de trabalho cada vez mais prontos. Apoio a família, a liberdade religiosa e sou contra o aborto e tudo aquilo que vai contra os princípios cristãos. Essa é a Sumaré que enxergo para o futuro, uma cidade que deve fazer jus à sua relevância, sendo a segunda maior cidade da Região Metropolitana de Campinas”, disse Silvio Coltro.

O PRTB, por sua vez, pontuou a confiança na liderança e na capacidade de gestão de Silvio Coltro, destacando-o como um pré-candidato a prefeito comprometido com os valores do partido e com a construção da cidade.

“Fizemos o convite ao Silvio Coltro para disputar as eleições municipais pelo PRTB porque acreditamos que é preciso manter o progresso de Sumaré obtido nos últimos anos em todas as áreas e também é necessário dar continuidade ao a todo trabalho do prefeito Luiz Dalben e do deputado estadual Dirceu Dalben. Hoje, por exemplo, Sumaré vai sediar o Data Center da Microsoft, uma multinacional de tecnologia reconhecida em todo o mundo. São projetos como esse que queremos trazer cada vez mais para Sumaré”, exemplificou o presidente Odair Dias.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP