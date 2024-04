Avenida da Amizade deve ganhar unidade do Crema

A Avenida da Amizade, que possui trechos em Americana e em Santa Bárbara, deve ganhar uma unidade do supermercados Crema. A informação foi obtiva com exclusividade pelo Novo Momento. A área escolhida fica sentido Parque Gramado, logo no início da movimentada via.

As tratativas para a construção da nova unidade ainda estão em andamento nas duas prefeituras vizinhas, mas bastante adiantadas.

A chegada da unidade no local deve dar uma boa “repaginada” no trecho, que hoje sofre com a escuridão, por exemplo.

Em fevereiro, a rede anunciou sua primeira loja em Nova Odessa com investimento de R$35 milhões. Esta semana, a ABRAS divulgou a lista de faturamento dos supermercados do ano de 2023. O Crema, que possui 2 lojas em Santa Bárbara e 1 em Americana, aparece na posição 157.

