Na luta pra ser candidato a prefeito, o vereador Eliel Miranda

foi a São Paulo pedir a benção de seu padrinho político Gilberto Kassab. Os dois são do PSD e Kassab é tido como um mago da política nacional que estaria de olho em Santa Bárbara d’Oeste.

Vereador em primeiro mandato, Eliel hoje ainda está sem apoios amplos para a corrida e tem como adversários o atual prefeito Rafael Piovezan (PL) e o segundo colocado das eleições 2020 Dr José (União Brasil).

DIREITA VOLVER– Eliel tentará se colocar na eleição como o candidato ‘verdadeiro’ da direita com o apoio de Kassab e buscando o reforço do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Seus principais concorrentes serão também candidatos de direita- União Brasil e PL de Jair Bolsonaro.

No vídeo divulgado esta quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes, Kassab faz elogios ao vereador e deseja a ele ‘muita sorte’ nos novos desafios. Ele também cita o governador Tarcísio.

FELIPE SANCHES– Apesar do pedido de E.M. para Kassab, o Republicanos em Santa Bárbara hoje é comandado pelo vice-prefeito Felipe Sanches, um dos principais articuladores da campanha de reeleição de Piovezan.

