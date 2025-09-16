Marcos Caetano pede instalação de lombada no Jardim Paulistano

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre a instalação de lombada na Rua Noruega, no Jardim Paulistano.

Segundo o parlamentar, a instalação de um redutor de velocidade na via deve reduzir a probabilidade de acidentes de trânsito. “A população reivindica a necessidade de um redutor de velocidade para prevenir acidentes e proteger pedestres e motoristas. A instalação da lombada se faz necessária diante do fluxo intenso de veículos e da alta velocidade registrada no local, que coloca em risco a integridade dos moradores”, afirma Marcos.

O autor questiona se existe algum pedido anterior formalmente registrado para a instalação do dispositivo na via e se a prefeitura já possui alguma previsão para a realização da obra.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 23. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

