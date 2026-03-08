O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a execução de serviços de capinação, roçagem, limpeza geral e retirada de entulhos na Praça da República, localizada na Vila Dainese.

No documento o autor afirma que moradores da região relataram que o espaço público apresenta estado de abandono, com mato alto, acúmulo de lixo e resíduos descartados irregularmente, impossibilitando que as famílias frequentem o local e que as crianças utilizem o espaço para lazer e recreação.

“Diversos moradores entraram em contato com este gabinete solicitando providências urgentes para a devida manutenção da praça, a fim de que o espaço volte a oferecer condições adequadas de uso e convivência para a comunidade local”, ressalta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (10) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.