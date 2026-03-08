As inscrições para a edição de 2026 da romaria Americana a Pirapora estão abertas. Caminhando e refletindo, como forma de gratidão, os peregrinos percorrerão mais de 120 km entre os dias 30 de março e 2 de abril.

Essa é a 43° edição da romaria que foi criada em 1981 pelas irmãs Angelina, Elisa e Luísa Padovani.

O trajeto que será percorrido pelos fiéis começa em Americana e passa por Monte Mor, Cardeal, Indaiatuba, Cabreúva, até chegar em Pirapora do Bom Jesus, município da região metropolitana de São Paulo.

Romaria como força

Ao longo do caminho, os peregrinos fazem orações e refletem. A organizadora da romaria, Sandra Lejne, define a caminhada da fé um encontro com o próprio eu e Deus. E diz que ao longo do caminho isto transformou sua vida.

Chegando à cidade de Pirapora, os fiéis irão assistir a uma missa na Paróquia Santuário do Senhor Bom Jesus de Pirapora e, posteriormente, retornarão a Americana de carro.

Para se inscrever ou tirar dúvidas, os interessados devem entrar em contato com Sandra pelo telefone (19) 99142-6765. As inscrições custam R$ 395,00 e incluem transporte para a volta.

