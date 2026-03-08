As pacientes em tratamento na Unidade de Hemodiálise do HM Americana Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, receberam uma homenagem especial nesta sexta-feira (6), em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

A equipe do setor preparou a entrega de mini frascos de perfume como forma de reconhecimento, valorização e carinho às mulheres que realizam o tratamento na unidade.

A ação proporcionou um momento de acolhimento e atenção às pacientes durante a rotina de tratamento, além de fortalecer o vínculo com a equipe.

De acordo com a coordenadora da Hemodiálise, Ariane Santos, a iniciativa representa um gesto simples, mas carregado de significado.

“Sabemos que a hemodiálise exige muita força e disciplina das pacientes. Essa foi uma forma de demonstrar nosso carinho, reconhecer a importância dessas mulheres e tornar o dia delas um pouco mais especial. Mais do que o tratamento, buscamos oferecer acolhimento e atenção às pessoas que passam pelo hospital. Gestos como esse demonstram nosso comprometimento com o bem-estar das pacientes”, destacou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

