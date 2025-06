O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a possibilidade de recapeamento das ruas Taquari, Grajaú, Guapeava e Paraopeba, no bairro São Roque.

De acordo com o parlamentar, moradores da região reclamaram do estado de conservação das vias. “A comunidade tem se manifestado de forma constante sobre as condições dessas ruas. Não se trata apenas de manutenção, mas de garantir segurança viária e respeito à mobilidade urbana de centenas de moradores que dependem dessas ruas todos os dias”, comentou.

No documento o vereador questiona se a prefeitura estuda o recapeamento das ruas citadas e se há possibilidade do envio de uma equipe para uma vistoria técnica do local, além da inclusão emergencial dessas vias no próximo plano de pavimentação.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (1), e encaminhado à prefeitura para resposta.

