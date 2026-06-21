O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a instalação de redutor de velocidade em frente ao Condomínio Residencial Mariana, na Avenida Paschoal Ardito, nº 735, no bairro São Vito.

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No documento, o autor relata que foi procurado por moradores que solicitaram a instalação do redutor devido à alta velocidade dos veículos que trafegam pela avenida, aumentando os riscos de acidentes e comprometendo a segurança de pedestres.

Fala Marcos Caetano

“Essa intervenção é uma medida necessária para garantir mais segurança aos moradores a e a todos que circulam pela Avenida Paschoal Ardito. Nosso objetivo é prevenir acidentes e preservar vidas por meio de melhorias efetivas na mobilidade urbana”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (23) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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