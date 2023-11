Mariah Carey lança música de Natal. A 1a foi há 29 anos

De olhos nos memes, Mariah Carey entra na brincadeira

e faz um vídeo sendo descongelada para o natal.pic.twitter.com/ooaBq5bOlq

— PAN (@forumpandlr) November 1, 2023

Musa do OnlyFans revela que já fez sexo em academia

A catarinense Luiza Marcato, uma das brasileiras mais procuradas na plataforma OnlyFans, contou alguns lugares inusitados aonde realizou sexo e um dos lugares mais surpreendentes foi a academia. A beldade disse que foi treinar acompanhada de uma amiga com quem faz conteúdo e as duas acabaram se pegando no vestiário após o treino.

“A gente ficou se olhando malhando durante mais de um hora e o tesão foi só subindo. Aí chegamos no vestiário e fui para cima da minha minha amiga e tivemos um momento rápido, porém inesquecível dentro da academia. Acho que ninguém nos viu, mas se alguém viu com certeza ficou com vontade também hehe”, relata.

Luiza é viciada em academia, já pensou um dia ser atleta, porém atualmente ela se cuida somente para manter a saúde e o seu shape impecável para as suas produções que são disponibilizadas nas suas plataformas. Além disso, ela disse que precisa estar com o condicionamento físico em dia, pois fazer sexo quase todos os dias é exaustivo, apesar de prazeroso.

“Precisa estar com a saúde e o preparo físico para trabalhar com criação de conteúdo do jeito que eu faço, pois são muitas horas por dia e na semana, onde faço a gravação dos meus conteúdos e a maioria é sempre acompanhada”, afirma.

