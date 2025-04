Marido de Simone Mendes vai processar haters

Marido de Simone Mendes, Kaká Diniz, promete processar haters que estariam atacando ‘em massa’ sua esposa nas redes sociais.

Kaká Diniz vai processar pessoas que fizeram comentários maldosos contra ela: “Ninguém fala da minha esposa, nem dos meus filhos.”

DICK RATING E HARMONIZAÇÃO ÍNTIMA: O QUE ESTÁ POR TRÁS DA PREOCUPAÇÃO MASCULINA COM O TAMANHO

O tamanho é o documento? Para alguns homens, sim! Nas redes sociais, uma tendência curiosa tem chamado atenção: o dick rating. A prática, que consiste em pagar para que influenciadores e criadores de conteúdo avaliem o pênis, tem atraído muitos homens em busca de uma espécie de validação estética. Mais do que uma simples nota, o que está em jogo é a forma como eles se veem e como gostariam de ser vistos. Tamanho, forma, visual e simetria, todas essas características entram na conta.



A influenciadora Geisy Arruda, por exemplo, entrou nesse mercado recentemente. Em um vídeo publicado na rede X, ela anunciou que está aberta a receber imagens de pênis para avaliação em um perfil de conta restrito a maiores de 18 anos. O anúncio viralizou e escancarou uma realidade que muita gente finge não ver: os homens também têm dúvidas sobre seus corpos, e estão buscando respostas, nem que seja nas DMs.

Para o Dr. Vitor Mello, especialista em harmonização íntima masculina e sexólogo, o fenômeno tem dois lados.

“Existe o fetiche, claro, tem quem faça porque sente prazer em se exibir, em ser julgado, em provocar uma reação no outro. Nesse caso, o dick rating funciona quase como uma forma de excitação”, explica. Mas há também a parcela que procura esse tipo de retorno por insegurança. “Tem muito homem que quer entender se o corpo agrada, se está dentro do padrão, se precisa mudar alguma coisa para se sentir mais confiante”, completa.

E essa busca por validação não se limita ao mundo virtual, ela já chegou aos consultórios, como a harmonização peniana, clareamento e bioestimulação de colágeno. Procedimentos que antes eram cercados de silêncio agora fazem parte da nova rotina de autocuidado masculino.

Segundo o Dr. Vitor Mello, mais de 6 mil homens já passaram por procedimentos desse tipo em seu consultório e a procura não para de crescer. Com esse aumento no interesse, também surgem novas técnicas desenvolvidas para atender essa demanda.

É o caso do Overpants, método criado por Vitor, que permite aumentar até 3 cm no comprimento e até 7 cm na circunferência do pênis, sempre respeitando os limites do corpo de cada paciente. “Já teve paciente que chegou pedindo 20 centímetros de circunferência. A gente explica que existem anatomia, segurança e bom senso envolvidos, mas é um número real. A maioria, no entanto, busca sentir-se mais seguro em público, na praia, na piscina, ter um volume na calça ou na sunga que seja mais aparente”, diz Mello.

No geral, segundo ele, muitos relatam inseguranças antigas, outros se comparam com o que veem na internet. “O que a gente vê hoje em dia, é um homem mais aberto, mais disposto a falar sobre isso e a cuidar de si”, afirma. Para ele, essa busca por validação é natural e, mais do que isso, saudável. “Vivemos em uma era em que a exposição é constante, e é normal querer se sentir bem com o próprio corpo. Procurar aprovação, melhorar a autoestima, investir em si mesmo, tudo isso é válido. O importante é que essa busca venha com informação, segurança e, principalmente, sem culpa”, conclui.

Conheça mais sobre o Dr. Vitor Mello : Dr. Vitor Mello é biomédico, sexólogo e referência nacional em harmonização íntima masculina. Criador do método Overpants, técnica exclusiva capaz de aumentar o comprimento e a circunferência peniana — em até 3 cm e 7 cm, respectivamente. Vitor já realizou o procedimento em mais de 6 mil homens, entre celebridades e anônimos. Além de ser um nome de destaque na área da sexualidade masculina, Dr. Mello é reconhecido por sua abordagem humanizada e pelos resultados naturais e progressivos que seus métodos proporcionam, promovendo não só transformações estéticas, mas também impacto direto na confiança e no bem-estar dos pacientes.

