Marquinhos Navais celebra a chegada do segundo filho, Lohan

O cantor Marquinhos Navais, que vem conquistando o Brasil com o sucesso “Toque Carinhoso”, está vivendo um dos momentos mais emocionantes de sua vida. Ao lado da esposa, Raissa Gonsalo, ele comemora o nascimento de Lohan, o segundo filho do casal, que já é pai do pequeno Marvin, de apenas 1 ano. Mamãe e bebê passam bem e permanecem no hospital aguardando a alta médica.

Nas redes sociais, Marquinhos e Raissa compartilharam momentos do trabalho de parto, dividindo a emoção e a espera com os seguidores. Após o nascimento, o cantor não deixou de lado seu jeito bem-humorado que já conquistou os fãs e brincou: “A mãe esperou todo esse tempo e o filho saiu com a cara do pai”, celebrando a chegada de Lohan.

Natural do Nordeste, Marquinhos Navais vem se destacando no cenário musical com sua voz marcante e carisma no palco. Com letras que falam de amor, afeto e cotidiano, o cantor tem conquistado cada vez mais espaço nas rádios e nas plataformas digitais, consolidando-se como uma das apostas da nova geração da música romântica brasileira.

Atualmente, o artista comemora também o sucesso internacional de “Toque Carinhoso”, que neste ano ocupou o Top 15 em Portugal. No TikTok, os vídeos com a canção ultrapassam 30 milhões de plays, com mais de 9 milhões de curtidas e mais de 715 mil compartilhamentos. Somando áudios e publicações em todas as plataformas e redes sociais, o hit já acumula mais de 1,6 milhões de visualizações, 28,7 milhões de curtidas e 1 milhão de compartilhamentos, números que refletem o alcance orgânico e o impacto da música entre o público.

