Matou e jogou a ex no bueiro, e morreu na cadeia

O detento José Albert de Menezes, condenado a 33 anos de prisão pelo feminicídio de Maria Carolina Almeida, ocorrido em Santa Bárbara d’Oeste (SP), morreu no último sábado (8) após passar mal na Penitenciária 1 de Potim, no interior paulista.

De acordo com informações da defesa, a causa da morte apontada inicialmente foi tuberculose, mas exames preliminares indicaram níveis elevados de potássio no sangue, o que levantou dúvidas sobre o que realmente aconteceu dentro da unidade prisional.

O advogado do detento afirma que houve falta de transparência na condução do caso e questiona um suposto pedido de sepultamento imediato feito pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Amostras de órgãos foram encaminhadas para análise laboratorial, e o laudo deve esclarecer se houve alguma interferência externa na morte.

O corpo de Menezes segue aguardando liberação para traslado até Aracaju (SE), onde mora a família.

