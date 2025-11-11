Alergia a batom? Saiba como identificar a condição e evitar produtos labiais nocivos

As tendências de maquiagem têm colocado os lábios no centro das atenções. Os chamados lip combos — combinações entre batom, lápis e gloss — conquistaram espaço nas redes sociais e têm sido cada vez mais explorados. Outra febre recente são os gloss pump, que prometem efeito de volume imediato e sensação de preenchimento.

No entanto, por trás do brilho e da cor, é essencial ter atenção ao que vai na composição desses produtos. O uso de fórmulas inadequadas ou misturas de cosméticos com ingredientes reativos pode causar reações adversas e comprometer a saúde labial.

“Muitas fórmulas utilizam componentes que, embora proporcionem resultados estéticos momentâneos, como o aumento do volume ou brilho intenso, não são seguros para uso contínuo”, alerta Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, rede especializada no desenvolvimento de cosméticos hipoalergênicos. “Essas substâncias podem causar irritação, descamação e até feridas nos lábios. Além dos ingredientes potencialmente nocivos, é possível que o usuário apresente alergia a algum composto específico e manifeste sintomas como vermelhidão, ardor, coceira e ressecamento persistente”, completa.

A prevenção começa pela informação. Saber o que compõe o batom, gloss ou lip balm é fundamental para evitar reações. Optar por produtos testados dermatologicamente e com fórmulas seguras reduz significativamente o risco de sensibilizações.

Atenção aos rótulos

Ao escolher um produto labial, a leitura do rótulo deve ser um hábito. Compostos como metais pesados (chumbo, cádmio e níquel), formaldeído, amônia, parabenos e PPD (parafenilenodiamina) são frequentemente associados a processos alérgicos e devem ser evitados. Essas substâncias, ainda que presentes em pequenas quantidades, podem gerar reações cumulativas e provocar inflamações na mucosa labial.

Já no que diz sobre a identificação de uma alergia, o processo envolve a observação de sintomas que surgem logo após o uso: sensação de queimação, descamação, inchaço e pequenas fissuras nos lábios. “Quando esses sinais aparecem, é importante suspender o uso imediato do produto e buscar avaliação dermatológica”, orienta Julinha. “Produtos hipoalergênicos e aprovados por especialistas passam por testes rigorosos que reduzem o risco de irritações e garantem mais segurança para peles sensíveis”, acrescenta a profissional.

A escolha consciente passa também pela preferência por cosméticos com ingredientes naturais e antioxidantes, que ajudam a proteger a barreira cutânea.

Como escolher produtos labiais?

A escolha de um batom deve ir além da cor e do acabamento. Ler atentamente os rótulos e, sempre que possível, consultar um dermatologista são etapas essenciais para quem busca evitar alergias. As fórmulas mais seguras são aquelas livres de metais pesados, formol, amônia e PPD, compostos que costumam causar irritações e sensibilizações.

Para além dos vilões a serem evitados, composições com Vitamina E e antioxidantes naturais são boas escolhas pois ajudam a prevenir o envelhecimento precoce da pele dos lábios e mantêm a hidratação por mais tempo. Ingredientes com ação emoliente e protetora formam uma barreira contra o ressecamento e os agentes externos, garantindo conforto no uso diário.

Com isso, os batons desenvolvidos com base hipoalergênica e dermatologicamente testada oferecem uma experiência segura e agradável. A presença de ativos antioxidantes, hidratantes e protetores solares contribui para lábios macios, saudáveis e livres de irritações, mesmo em peles sensíveis.

