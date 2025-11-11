Roberta Lima quer saber sobre retirada de enxames de abelhas, marimbondos e vespas

Leia + sobre política regional

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre serviço municipal de retirada de enxames de abelhas, marimbondos e vespas.

Segundo a parlamentar, moradores de diversos bairros têm relatado a dificuldade de encontrar soluções para a remoção destes animais em áreas públicas e residenciais do município. “Essas situações representam risco potencial à saúde e à segurança das pessoas, especialmente crianças, idosos e alérgicos, além de animais domésticos”, ressalta Roberta.

A autora pergunta se o município de Americana possui atualmente algum órgão, setor ou convênio responsável pela retirada ou manejo de enxames de abelhas, marimbondos e vespas; qual secretaria ou departamento realiza o serviço e como é feito o atendimento à população; se existe previsão ou possibilidade de implantação de um serviço municipal para atender esse tipo de ocorrência, considerando os riscos à saúde pública; e se o Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Municipal ou a Defesa Civil já receberam algum treinamento ou equipamento para atuar nessas situações.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária desta terça-feira (11), se aprovado será encaminhado à prefeitura para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP