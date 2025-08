McDia Feliz 2025 terá Rayssa Leal como embaixadora

A contagem regressiva já começou. No dia 23 de agosto, o Brasil inteiro se mobiliza para mais uma edição do McDia Feliz, a maior campanha nacional em prol da saúde de crianças e adolescentes com câncer do Brasil. Em 2025, a expectativa é histórica, o Instituto Ronald McDonald quer arrecadar R$ 25 milhões para a saúde, superando os R$ 22 milhões conquistados em 2024, para fortalecer 75 projetos de 48 instituições espalhadas de norte a sul do país e que atuam em todas as fases da jornada do câncer infantojuvenil.

Na 37ª edição da campanha, cada Big Mac vendido, que custa apenas R$ 20, será convertido em esperança, apoio e tratamento para crianças e adolescentes em tratamento oncológico. A novidade deste ano é a chegada da skatista Rayssa Leal como embaixadora nacional da campanha, emprestando sua imagem a uma causa que ajuda a salvar vidas.

“Receber a Rayssa Leal como embaixadora é um presente. Essa união entre esporte, juventude e solidariedade mostra que o McDia Feliz é feito por todos e para todos. A Rayssa representa o espírito de uma geração que acredita em transformação real”, destaca Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald.



Como participar

O tíquete do McDia Feliz custa R$ 20,00 e pode ser trocado por um Big Mac no dia da campanha, em qualquer restaurante McDonald’s participante. A venda antecipada já começou e há diferentes formas de ajudar:

Pelo site oficial: clique aqui.

No aplicativo da Shopee, na seção Gift Cards, com direito a 50% de cashback (limitado a R$ 50) – Link

Empresas interessadas em apoiar a causa podem adquirir lotes de tíquetes para seus colaboradores ou clientes escrevendo para: [email protected]

Além da compra dos tíquetes, o público também pode se voluntariar para apoiar a campanha nas redes, em escolas, empresas ou presencialmente no dia 23 de agosto.

“Cada Big Mac vendido representa um passo a mais para garantir acesso à saúde e qualidade de vida para milhares de crianças e adolescentes. A campanha cresce ano após ano porque é feita por pessoas comprometidas com um futuro melhor”, reforça Bianca.

Como o McDia Feliz funciona?

Durante todo o ano, o Instituto Ronald McDonald mobiliza empresas, pessoas físicas, formadores de opinião e voluntários para a venda antecipada dos tíquetes digitais ou físicos do sanduíche Big Mac. No dia da campanha (23/08), os vouchers podem ser trocados nos restaurantes McDonald’s participantes.

A renda líquida da venda dos Big Mac será revertida para 75 projetos de 48 instituições em todas as regiões do país, entre elas, as unidades do Programa Casa Ronald McDonald, os Espaços da Família Ronald McDonald, o Programa Diagnóstico Precoce e ações voltadas à atenção integral a crianças e adolescentes com câncer.

