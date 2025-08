Os dados do programa Pé de Meia mostram que os estudantes da região receberan mais de R$ 217 milhões este ano. Os dados foram divulgados esta semana no Portal da Transparência, administrado pela Controladoria-Geral da União (CGU).

A cidade que mais recebeu recursos foi Sumaré, seguida de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa.

Americana R$ 54,15 milhões

Santa Bárbara R$ 38,56 milhões

Sumaré R$ 108,29 milhões

Nova Odessa R$ 16,26 milhões

O acesso é aberto à população, com o objetivo de fortalecer o controle social e dar visibilidade à execução do programa que incentiva jovens a permanecerem no Ensino Médio.



A plataforma reúne informações detalhadas sobre os repasses realizados até junho de 2025: um total superior a R$ 10 bilhões. Os dados incluem os pagamentos do calendário de 2024 e a primeira parcela de incentivos de 2025.

Mais de 5,6 milhões de estudantes do ensino médio público receberam o incentivo. Somente no primeiro ano, 4 milhões de jovens foram beneficiados.

O Ministério da Educação (MEC) iniciou, nesta segunda-feira, 28 de julho, o pagamento da quinta parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia.

O valor de R$ 200 é referente à frequência nas aulas e será repassado até o dia 4 de agosto. Os pagamentos ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que estiverem matriculados em alguma série do ensino médio da rede pública, conforme calendário abaixo:

Mês de nascimento Dia de pagamento Janeiro e fevereiro 28/7 Março e abril 29/7 Maio e junho 30/7 Julho e agosto 31/7 Setembro e outubro 1º/8 Novembro e dezembro 4/8

Caso o estudante contemplado seja menor de idade e ainda não tenha liberação para utilizar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal autorize o estudante a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo. Esse consentimento poderá ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, por pais ou mães, ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, por outros responsáveis legais. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.

Benefício – No decorrer do ano, os participantes do programa receberão parcelas de R$ 200 relativas à frequência nas aulas, desde que mantenham, no mínimo, 80% de presença. Os valores podem somar até R$ 9.200 por aluno ao final de todo o ensino médio.

Pé de Meia

Instituído pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público.

Seu objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de fomentar mais inclusão pela educação, estimulando a mobilidade social. Os estados, os municípios e o Distrito Federal prestam as informações necessárias à execução do incentivo, possibilitando o seu acesso aos estudantes matriculados nas respectivas redes de ensino.

