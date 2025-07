O que pode ser considerada uma crise na saúde de Americana tem um novo capítulo. Uma médica pediu demissão esta semana no posto 14 que atende o jardim Brasil.

A primeira informação é que se trata de profissional concursada. Moradores que são atendidos no postinho denunciaram para a reportagem que o local tem condições insalubres para os profissionais e para os pacientes. As fotos que ilustram a reportagem foram tiradas agora pela manhã.

Além da profissional concursada que pediu as contas, outras pessoas que atendem no local também estariam em vias de deixar os postos de trabalho.

Moradores do bairro temem terem o atendimento piorado agora nas férias de julho e com a chegada do período mais frio do ano.

Médica não aceitou ‘agenda cheia’

O que foi repassado aos moradores/pacientes do postinho foi que a médica não teria aceitado a ‘agenda cheia’ proposta pelo comando do local.

