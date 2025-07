A Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA) oficializou sua nova diretoria para o triênio 2025-2028 durante uma cerimônia realizada no Villa Americana. O evento aconteceu na noite de terça-feira, 1º de julho, e marcou a posse de James Pedro Nadin como presidente da entidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Empresário e consultor com ampla trajetória na instituição, Nadin assume o comando da ACIA com o compromisso de manter o fortalecimento do setor empresarial.

James sucede Marcelo Fernandes, que passa a atuar como terceiro vice-presidente, responsável pelo setor de serviços. A nova presidência foi definida por aclamação em chapa única, formada por integrantes da atual gestão, reforçando o alinhamento interno da entidade.

Com longa atuação na ACIA — incluindo a presidência do Conselho Deliberativo e passagens por diversas funções — Nadin destacou que pretende dar continuidade ao trabalho coletivo que vem sendo desenvolvido. “Seguiremos com o trabalho consistente que vem sendo feito, mantendo a equipe alinhada com os interesses do setor e da cidade”, afirmou.

A diretoria empossada exercerá mandato até junho de 2028. Elza Cassitas Sferra, que era vice-presidente, assume agora a presidência do Conselho Deliberativo da associação.

TRAJETÓRIA E EXPERIÊNCIA na Acia

Engenheiro industrial mecânico, mestre em Engenharia de Produção e com especializações nas áreas de qualidade, produtividade e gestão, James Nadin possui mais de 40 anos de experiência executiva em empresas nacionais e multinacionais. É fundador da Sirius Consulting, focada na melhoria de processos organizacionais.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado