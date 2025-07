A Prefeitura de Sumaré realizou, na manhã desta quarta-feira (2), a entrega simbólica de certificados aos alunos que concluíram os cursos oferecidos pela Casa Brasil no primeiro semestre de 2025. O evento aconteceu no Anfiteatro de Nova Veneza e celebrou a dedicação dos participantes e o impacto positivo das formações na vida dos sumareenses.

No total, foram ministrados 32 cursos ao longo do semestre, beneficiando 946 alunos com capacitações totalmente gratuitas, voltadas à qualificação profissional, empreendedorismo e geração de renda. A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito André da Farmácia, que representou o prefeito Henrique do Paraíso, além do secretário de Educação, Danilo de Azevedo, entre outras autoridades.

“Investir na capacitação da nossa população é uma das prioridades da administração. Quando qualificamos os nossos colaboradores, estamos investindo diretamente no crescimento da cidade”, afirmou o vice-prefeito André da Farmácia.

A Casa Brasil contou com importantes parcerias para a realização dos cursos. Em conjunto com o SENAI, foram oferecidos sete cursos técnicos: Assistente de Recursos Humanos, Operador de Logística, Informática Básica (duas turmas), Microsoft Power BI, Auxiliar Administrativo e Assistente de Controle de Qualidade.

Já em parceria com o SEBRAE, seis cursos foram realizados com foco no empreendedorismo e gestão de negócios: “Comece como um empreendedor, formalize o seu negócio”, “Comece a cobrar pelo seu trabalho”, “Personal Organizer” (duas turmas), “Inteligência Emocional e seus impactos” e “Faça o preço certo e não perca dinheiro”.

Além dessas parcerias, a Casa Brasil também ofereceu diretamente à comunidade outros 14 cursos livres em diversas áreas, como Manicure/Pedicure e SPA dos Pés, Alongamento com Molde F1 e Fibra de Vidro, Costura Criativa, Boneca de Pano, Corte e Costura (Módulo I e II), Crochê, Pintura em Tecido, Pintura em Fralda, Pintura em Tela, Pintura em MDF, Patch Aplique, Cabeleireiro com Técnica em Corte e em Química, entre outros.

Cinco workshops gratuitos também foram realizados, proporcionando experiências práticas e atualizações nas áreas de beleza e estética: “Facilita Automaquiagem”, “Práticas e Técnicas de Alisamento Definitivo”, “Evento LOWELL”, “Design de Sobrancelhas” e “Tranças Nagô”.

O secretário de Educação, Danilo de Azevedo, destacou a importância de iniciativas como essa: “A qualificação profissional abre portas. É um caminho concreto para o crescimento pessoal, para o aumento da renda familiar e para o desenvolvimento do município como um todo”.

Inaugurada em outubro de 2006, a Casa Brasil é um espaço que tem como missão oferecer oportunidades de aprendizado, geração de renda e inclusão social. Ao longo dos anos, tem sido referência na cidade em programas que contribuem efetivamente para a melhoria da qualidade de vida da população.

