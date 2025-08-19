Médicos se mobilizam por saúde e meio ambiente em ano da COP 30

Em um momento decisivo para as questões ambientais globais, a Associação Paulista de Medicina (APM) promove, no dia 23 de agosto (Sábado) das 8h às 12h30, o fórum “Médicos pelo Meio Ambiente e pelo Clima”. O evento será realizado em formato híbrido, com atividades presenciais no auditório Adib Domingos Jatene, na sede da APM, e transmissão online para todo o país.

A iniciativa busca sensibilizar médicos e demais profissionais de saúde para a gravidade da crise climática e seus impactos diretos na saúde da população. Além disso, o encontro pretende estimular o engajamento da classe médica na promoção de um meio ambiente mais saudável e sustentável.

O aquecimento global e as mudanças climáticas são uma preocupante realidade, que afeta a saúde individual e coletiva de todos, causando o agravamento de doenças e mortes.

Os impactos na saúde envolvem os desastres naturais, as doenças relacionadas ao calor, as doenças infecciosas, a poluição e a qualidade do ar, a poluição dos oceanos pelos microplásticos, a poluição ambiental por resíduos sólidos, a segurança alimentar, a qualidade e escassez da água e a saúde mental. “O evento acontece em um ano especialmente simbólico: a realização da COP 30, em novembro, no Pará. O país assume um papel de protagonismo global”, afirma Antonio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina. Com uma programação voltada à interseção entre saúde pública, meio ambiente e mudanças climáticas, o fórum deve reunir especialistas de diferentes áreas para discutir soluções, boas práticas e o papel estratégico dos profissionais da saúde diante da emergência climática. Médicos pelo Meio Ambiente e pelo Clima 23 de Agosto (Sábado) Das 8h às 12h30 Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 – Bela Vista. São Paulo/SP

