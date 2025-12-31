A Mega da Virada pode pagar o maior prêmio da história nesta quarta-feira (31). Acumulado em R$ 1 bilhão, o prêmio será sorteado a partir das 22h, ao vivo, pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube.

Quem não conseguiu fazer uma aposta ou quer reforçar as chances ainda pode tentar a sorte: é possível apostar até as 20h, duas horas antes do sorteio.

Antes da Virada

No entanto, a recomendação é não deixar para a última hora, principalmente nas lotéricas, que costumam apresentar grandes filas no dia 31 de dezembro.

