Extrair texto de imagens ficou muito mais fácil do que nunca, graças às ferramentas on-line de conversão de imagem em texto. Elas trabalham com algoritmos avançados de reconhecimento de imagem para digitalizar e extrair rapidamente todos os dados da imagem de entrada sem comprometer a precisão.

No entanto, as SERPs (páginas de resultados de mecanismos de pesquisa) estão repletas de várias ferramentas. Portanto, para sua facilidade, nossa equipe pesquisou e testou vários conversores de imagem para texto e, em seguida, elaborou uma lista dos melhores. Esta postagem do blog discutirá essas ferramentas finalizadas com os devidos detalhes, portanto, fique conosco até o final.

As 4 principais ferramentas que podem ser usadas para extrair texto de imagens com facilidade

Abaixo estão algumas das ferramentas mais confiáveis que você pode usar para extrair texto de imagens de forma rápida e eficiente.

Essa é uma ferramenta com tecnologia OCR que pode ser usada para converter imagens em texto. Ela funciona primeiro digitalizando e comparando cuidadosamente as letras e palavras contidas na imagem de entrada com seu próprio banco de dados. Em seguida, extrai as palavras correspondentes sem cometer erros gramaticais.

O texto de saída fornecido pela ferramenta estará em formato legível por máquina para que você possa editá-lo ou revisá-lo facilmente. No anexo abaixo, você pode ver como a extração foi realizada sem esforço.

Além disso, a conversão de imagem em texto também tem a capacidade de digitalizar e extrair facilmente caracteres especiais, símbolos e até mesmo equações matemáticas. Isso o torna uma opção altamente adequada para estudantes, banqueiros, empresas etc.

Quando se trata de recursos, a ferramenta tem muito a oferecer. Por exemplo, ela aceita imagens como entrada em vários formatos, ou seja, JPG, PNG, JPEG, GIFF, BMP e muitos outros. Além disso, o conversor também oferece diferentes opções de entrada de imagens, como colar URL, arrastar e soltar ou fazer upload do armazenamento local.

Por fim, o ImagetoText.info também tem aplicativos disponíveis para usuários de dispositivos móveis (Android e iPhone) e de computadores (Windows e Mac OS). Isso mostra sua versatilidade e confiabilidade.

Principais recursos:

Usa algoritmos de OCR para realizar rapidamente a extração de texto

Suporte a várias opções de upload de imagens

Capacidade de extrair caracteres especiais, símbolos, equações matemáticas, etc.

Aceita imagens em vários formatos

Essa é outra ferramenta confiável de conversão de imagem em texto que pode extrair automaticamente todo o texto de uma imagem, recibo, fatura etc. em questão de segundos. Esse programa também aceita imagens em diferentes formatos e oferece várias opções de entrada.

Além disso, ele oferece planos gratuitos e premium. No modo gratuito, ele permite que os usuários enviem até 3 imagens para extração de texto. Isso ainda é mais do que suficiente. Já no plano pago, o limite de envio de imagens é aumentado para até 50 imagens de uma vez.

Para mostrar como ele realiza a extração de texto, dê uma olhada no anexo abaixo.

Como mostra a captura de tela, carregamos duas fotos de uma vez e a ferramenta extraiu com precisão o texto de ambas em questão de segundos.

Além disso, o ImagetoText.io suporta 16 idiomas diferentes, incluindo inglês, português, italiano e muitos outros. Isso significa que ele pode ser uma opção útil para pessoas que residem em diferentes partes do mundo. Além disso, ele também integra várias outras ferramentas de conversão, como PDF para texto, JPG para PDF etc.

Principais recursos:

Pode lidar com a extração de texto de várias imagens ao mesmo tempo

Suporte a vários idiomas

Integração de outras ferramentas de conversão

Permite copiar e fazer o download dos resultados de saída

O nome já dá uma ideia clara. Essa ferramenta de conversão de imagem em texto usa uma combinação de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) e aprendizado de máquina (ML). Eles analisam cuidadosamente o texto de entrada da imagem fornecida e, em seguida, extraem todo o texto em um formato editável.

Uma das melhores coisas é que ele é totalmente gratuito, o que significa que você pode realizar conversões ilimitadas de imagem para texto sem precisar pagar um único centavo. Além disso, ele pode extrair texto de 10 imagens de uma só vez. Esse recurso é algo que faz com que essa ferramenta se destaque na multidão.

Para demonstrar como essa ferramenta funciona exatamente, anexamos uma imagem abaixo, confira.

Como você pode ver, a ferramenta não só oferece as opções de copiar e fazer download do resultado, mas também oferece a opção de fazer download do arquivo “Zip“. Além disso, o OCR.best pode realizar a conversão de imagem para texto em 21 idiomas internacionais, incluindo inglês, português, espanhol etc.

Por fim, ele também vem com diversas ferramentas integradas, como PDF para texto, PDF para Word, etc. E adivinhe só…? Todas as ferramentas integradas também estão disponíveis gratuitamente.

Principais recursos:

Totalmente gratuito para usuários de todo o mundo

Capacidade de extrair texto de 10 imagens de uma só vez

Suporta mais de 20 idiomas

Integração de diferentes ferramentas

O Prepostseo é basicamente um kit de ferramentas de escrita que oferece várias ferramentas gratuitas e pagas. O conversor de imagem para texto é uma de suas ferramentas mais importantes. Ele opera com os mais recentes algoritmos de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para realizar o processo de extração com eficiência.

Tudo o que você precisa fazer é carregar a imagem necessária, iniciar a extração e obter os resultados de saída, como no anexo abaixo.

Como as outras ferramentas discutidas acima, esta também oferece várias opções para fornecer imagens de entrada, como colar o URL, fazer upload da galeria ou arrastar e soltar. Além disso, ela também trabalha com imagens em diferentes formatos, como PNG, JPG, BMP, TIFF e muitos outros.

Além disso, ele é capaz de realizar a extração de texto em cinco idiomas e está disponível nos planos gratuito e premium.

Principais recursos:

Disponível nos planos gratuito e premium

Pode trabalhar com imagens em diferentes formatos

Suporta cinco idiomas

Copiar ou fazer download dos resultados de saída

Considerações finais

A introdução de ferramentas de conversão de imagem em texto transformou o processo de extração de dados. Agora, os usuários só precisam fazer o upload da imagem e obter a extração em um formato editável, simples assim. Nesta postagem do blog, abordamos algumas das melhores ferramentas que você pode considerar usar nesse sentido. Esperamos que você as considere confiáveis.