O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu recentemente a construção e modernização da casa de bombas do sistema de distribuição e reservação de água localizada no Jardim Amélia. A obra recebeu investimento de R$ 1,2 milhão, com recursos próprios do DAE e do Governo Federal, e representa mais um avanço na modernização da infraestrutura hídrica do município.

Com a intervenção, o sistema passou a operar com maior eficiência energética, confiabilidade e capacidade de atendimento, beneficiando diretamente moradores de diversos bairros da Zona Leste, além de preparar a estrutura para atender novos empreendimentos habitacionais na Zona Sul.

O projeto contemplou a instalação de novos conjuntos motobombas, tubulações, painéis de comando e componentes hidráulicos de última geração, resultando em um sistema mais moderno, seguro e eficiente.

A unidade foi completamente readequada em termos de infraestrutura e tecnologia, aprimorando o recalque e a distribuição de água tratada para os bairros Jardim Amélia, Santa Adélia, Jardim Brasília, Jardim dos Cedros, Fernando Mollon, Geriva, Jacyra, Parque Industrial Monte Líbano, Jardim Pântano, Mollon, Jardim Pérola – Gleba B, Santa Rosa e Turmalinas.

DAE E MAIS CAPACIDADE

Com capacidade total de 5 milhões de litros de água tratada, os reservatórios do Jardim Amélia são compostos por cinco unidades: dois semienterrados de concreto, um elevado de concreto e dois elevados de fibra. O novo conjunto de bombas proporciona melhor desempenho operacional e maior segurança no abastecimento, reforçando o compromisso do DAE em investir continuamente na ampliação e modernização do sistema de abastecimento de Santa Bárbara d’Oeste.

