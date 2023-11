Um Menino de 10 anos conseguiu salvar a vida da mãe

que estava sendo eletrocutada em caso. O caso aconteceu no Tocantins. A servidora pública Lucirene Gomes relatou que lavava roupas na máquina e decidiu limpar a lavanderia quando levou um choque e ficou no chão se debatendo.

O filho estava em outro cômodo da casa, escutou os gritos e correu para ver o que estava acontecendo.

“Fui ver, a minha mãe estava tomando um choque. Eu pensei: ‘Ela caiu, eu vou ajudar ela a levantar’. Mas quando cheguei perto dela, vi que tinha uma rede de energia me puxando para ir para ela. Depois que ela falou que estava tomando choque e eu vi a extensão em cima da perna dela. Eu desliguei a torneira porque a água estava caindo em cima dela e se caísse mais água iria piorar a situação”, explicou.

José correu para dentro de casa e desativou todas as chaves do quadro geral de distribuição. Quando a energia foi desligada, o fio de energia desgrudou da mão da mulher e o choque parou. O garoto disse que sabia como agir porque dias antes teve uma aula na escola sobre energia.

