Avaliação de Lula melhora, mas segue 'negativa' em Americana

A avaliação do presidente Lula melhorou, mas

ainda ele ainda tem muito a recuperar em Americana. O resultado, melhor do que o registrado anteriormente, ainda segue ‘negativo’ na cidade. Um ano depois das eleições, Lula hoje tem 35,2% dos americanenses o avaliando como ótimo ou bom enquanto 39,3% dos que responderam a pesquisa disseram que seu governo é ruim ou péssimo.

É o que mostra a pesquisa da Memento Consultoria feita para o NM no último sábado (18). Foram ouvidas 498 pessoas em 5 regiões de Americana e a margem de erro é de 2,3% para mais ou para menos.

Pela primeira vez mais gente diz que o governo do petista é bom do que ‘é ruim’. Mas o anti petismo mais duro (consideram o governo ‘péssimo’) segue alto, com quase 18% (17,8%).

A Memento também mediu a popularidade do prefeito Chico Sardelli (sem partido), dos vereadores e a corrida para prefeito da cidade para 2024.

