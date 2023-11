Nova Odessa lança o Projeto ‘Geladeira Literária’ em escola do Jardim São Francisco

“Refresque suas ideias!” Esse é o slogan do Projeto “Geladeira Literária”, lançado pela Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Educação e do Departamento de Cultura e Turismo. A primeira unidade está instalada na EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Professora Augustina Adamson Paiva, no Jardim São Francisco.

O “GelaCuca”, como foi carinhosamente apelidado, tem por finalidade estimular o hábito da leitura entre os alunos 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental público da cidade, a partir de atividades literárias e oficinas e o empréstimo domiciliar de livros.

O evento de lançamento na quarta-feira (23/11) contou com as presenças do vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho, que representou o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho), os vereadores Oseias Jorge e Márcia Rebeschini, o diretor da unidade escolar, Mauro Alexandre, a bibliotecária da Cultura, Elaine Donadel, a representante da Secretaria de Educação, Renata Ortiz, a coordenadora da EMEB, Bárbara Barros Chacur Rodrigues, e o servidor e artista Aldinho Barbosa, responsável pela grafitagem na geladeira.

O projeto literário começou pela EMEBG Augustina, mas contemplará as demais escolas da Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa. A proposta é que cada unidade escolar tenha tema diferenciado e chamativo, e dentro de cada geladeira, haverá um acervo de livros infantil e juvenil.

A “Geladeira Literária” tem 160 livros disponíveis, entre títulos infantis e juvenis. Os alunos podem levar para casa, a título de empréstimo, por 15 dias. Há, no entanto, algumas regras: o aluno deve cuidar do livro, não rasurar, rasgar ou amassar e, principalmente, não perder; ou seja, deve cuidar para mantê-lo em boas condições de leitura para que os amiguinhos também tenham acesso.

“Parabenizo o diretor Mauro pelo excelente trabalho desenvolvido na EMEB Augustina e a todos os envolvidos neste importante este projeto de incentivo à leitura, porque amplia a opção aos estudantes com o empréstimo de livros, uma iniciativa extremamente fundamental. Temos que incentivar a leitura e o ‘GelaCuca’ é uma forma diferenciada de despertar o interesse das crianças”, comentou Mineirinho.

A ideia é que os alunos retirem, leiam e devolvam os livros espontaneamente. “Quero aproveitar o vice-prefeito Mineirinho e os vereadores Oseias e Marcia para falar da gratidão que a Escola Augustina tem, pois foi o ano todo agraciada com eventos e conquistas. A gente acredita que a Educação se faz por meio de parceria, e a parceria é a homenagem às nossas crianças, corpo docente e toda a equipe de apoio. Sou grato por estar na EMEB Augustina”, destacou o diretor Mauro Alexandre.

A leitura é fundamental para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, por isso a importância de estimular atividades de leitura na Educação Infantil e Ensino Fundamental 1.

“Este projeto GelaCuca é de grande importância aos alunos, professores, funcionários e toda comunidade em geral, pois incentiva a leitura, facilita o acesso os livros literários, permite o pensar, a criatividade, a diversidade de ideias e a possibilidade de mudar a própria vida. É um projeto que vem de encontro com a proposta da Secretaria de Educação que é fazer da cidade de Nova Odessa uma cidade leitora e que ama os livros”, destacou a coordenadora Renata Ortiz.

De acordo com a BNCC 9Base Nacional Comum Curricular), é necessário conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

“Nossa ideia ao implementar o Projeto Geladeira Literária tematizado com personagens da Turma da Mônica é justamente incentivar o hábito pela leitura e o empréstimo de livros para toda a comunidade escolar, além de trabalhar a questão sustentável na reutilização e customização de um eletrodoméstico usado”, disse a bibliotecária Elaine Donadel.

“A leitura desenvolve o pensamento crítico, amplia o vocabulário e faz com que o aluno tenha mais repertório para a escrita, além de exercitar sua inteligência e estimular a criatividade”, explicou a professora Bárbara.

