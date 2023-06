Menor de 17 cai no tráfico no Picerno

Um adolescente (menor) de 17 anos foi apreendido

na tarde desta quinta-feira no jardim Picerno em Sumaré. A ação da Polícia Militar deteve o rapaz por tráfico de drogas. Como de praxe, ele foi ouvido e liberado sob responsabilidade da mãe.

Durante um patrulhamento pela Rua da Saúde, local conhecido como ponto de tráfico, uma equipe policial se deparou com o rapaz que apresentava um volume incomum na cintura e demonstrou nervosismo ao ver a viatura.

Na abordagem, os policiais encontraram no bolso esquerdo da blusa de frio do suspeito, um estojo com cocaína e maconha. Além disso, ele estava com uma quantia em dinheiro no valor de R$ 165.

LEIA Passou a noite fora de casa, voltou agressivo, ameaçou e preso

Os policiais encontraram ainda, perto do homem, porções de crack que estavam no chão. A ocorrência foi apresentada no 2° Distrito Policial (DP) de Sumaré.

Após policialpadrao.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento