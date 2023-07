Mercadão SB recebe evento Sentidos e sorrisos

Data Evento: 28 / 07

Horas : 19:30

Tema : Sentidos e Sorrisos

Local : Mercadão de Sta Bárbara

Grupo Pernas que Abençoam, liderado pela palhacinha Lilica Amâncio, realizou junto com alguns Lojistas do Mercadão uma noite especial para as pessoas com deficiência Visual por meio de experiência sensorial única , músicas , e passeio de triciclos.

O evento visa aguçar os sentidos , estimulando tato , olfato e cinestecia.

Foi uma noite incrível e muita alegria !!

Esteve presente no evento ONG CPC , Studio Art trazendo música.

” Muitos deles ficaram emocionados, foi uma noite muito especial, pela música e a oportunidade de viver algo diferenciado, voltado para a sua realidade…”

Lojistas que participaram :

Cores Brasil

Sabor por amor

Varaninho

Fragoso’s cake

Casa Prime

Sensation

Milkmilcah

Empório Bella mar

Paris Creperie

Casa do Norte

Mediterrâneo

QueMel

Tivemos a Presença do Vice Prefeito Felipe Sanches e da Equipe Guarda Civil Sta Bárbara d Oeste.

#paratodosverem