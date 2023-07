Leitinho fala da habitação e esclarece ‘fakenews’ sobre cadastro

O prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) utilizou suas redes sociais nesta semana para detalhar à população de Nova Odessa as ações de sua gestão na área de Habitação, ou seja, na busca por viabilizar unidades habitacionais populares para as famílias de menor renda da cidade. Ele aproveitou ainda para esclarecer uma “fake News” (uma informação falsa) que circula no WhatsaApp de que haveria um “cadastro” de interessados em andamento em função da inclusão da cidade no Programa Casa Paulista – e não há.

“O sonho da casa própria (está) mais perto dos novaodessenses. Pessoal, tem dois programas que estamos trabalhando com o governador Tarcísio de Freitas para viabilizar a casa própria para as famílias de Nova Odessa”, inicia a publicação de Leitinho.

O primeiro é exatamente o Casa Paulista, que é na verdade um subsídio do Governo do Estado a famílias interessadas em adquirir um apartamento novo em um condomínio vertical já em construção pela iniciativa privada na região oeste da cidade.

“(O Casa Paulista) é um subsídio de 10 mil reais fornecido pelo governo do Estado de São Paulo, através da Caixa Econômica Federal, para quem ainda não adquiriu o apartamento exclusivamente no empreendimento New York, onde a construtora está em processo de conclusão da documentação para adesão ao Programa. Nesta fase, no total, serão 95 apartamentos subsidiados”, postou Leitinho.

No último dia 19/07, o governador Tarcísio de Freitas anunciou a liberação de R$ 258,1 milhões do Programa Casa Paulista – Crédito Imobiliário Individual, para viabilizar a compra de 20 mil moradias em 67 municípios para grupos familiares com renda mensal média de R$ 2,4 mil. Incluindo as 95 “vagas” para este empreendimento privado em Nova Odessa.

Para participar, o comprador deve realmente estar previamente no Cadastro Habitacional do Município – mas a Prefeitura não está realizando novos cadastros no momento, daí a “fake News” que circula na cidade. Mais informações podem ser obtidas junto à construtora RV Coelho Engenharia, responsável pelo empreendimento, ou na Diretoria de Habitação da Prefeitura.

CONVÊNIO CDHU – NOSSA CASA

Leitinho partiu então as duas parcerias em estudo que podem – estas sim – culminar na viabilização de novas unidades habitacionais populares em Nova Odessa. Neste caso, quando e se a construção de casas ou apartamentos for garantida, aí sim a Prefeitura partiria para a realização de novos cadastros.

“Estamos na fase de documentação para formalizar a doação de uma área de aproximadamente 7.500 metros quadrados, no Jardim das Palmeiras, para viabilizar a construção de aproximadamente 100 apartamentos em convênio com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Após a conclusão do processo e a sua respectiva aprovação, serão abertas as inscrições. Neste momento não há inscrições abertas”, explicou o prefeito, sobre a primeira parceria ainda em fase de viabilização.

MINHA CASA MINHA VIDA

Segundo o prefeito, a segunda parceria habitacional “pública” em estudos é com o novo programa federal Minha Casa Minha Vida. “É um Programa do Governo Federal que nós estamos na fase de estudos técnicos para fazer a adesão, para ajudar a diminuir o déficit habitacional na nossa cidade”, completou o prefeito novaodessense. Neste caso, os estudos da Diretoria de Habitação ainda estão em fase preliminar.

Mais informações sobre o andamento dos estudos e parcerias com estes dois programas públicos de Habitação serão divulgadas pela Prefeitura de Nova Odessa conforme estiverem disponíveis, sempre em seus canais oficiais.

