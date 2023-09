Mês do Futebol Amador aprovado na Câmara de Sumaré

Futebol amador em alta. Ganhou mês

O Projeto de Lei nº 177/2023, que institui no Calendário Oficial do Município o Mês do Futebol, foi aprovado pela Câmara Municipal de Sumaré na sessão ordinária da última terça-feira (12). De autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), a proposta, que recebeu 19 votos favoráveis, indica o mês de julho como o escolhido para as comemorações.

O vereador explica que o amador muitas vezes é subestimado em comparação ao futebol profissional, mas é uma parte fundamental da cultura esportiva local. Segundo ele, “a intenção em instituir este evento anual é contribuir para formalização da tradição esportiva de nossa cidade e fortalecer a identidade da comunidade”, afirma.

“Essa modalidade esportiva oferece opções de lazer e entretenimento para os moradores locais, uma vez que as partidas, os torneios e as atividades relacionadas podem servir como uma opção divertida para as famílias e os jovens de Sumaré. Além disso, esperamos que o Mês do Futebol possa proporcionar visibilidade e reconhecimento para os jogadores, times e entusiastas que participam desse nível de competição”, completa o parlamentar.

Para Rai, “o Mês do Futebol pode contribuir para a promoção do esporte, saúde, coesão social, economia local e valores positivos. Sendo assim, é com muita alegria que recebemos a aprovação de nosso projeto em plenário”, finaliza.

Lei Maria da Penha é tema de palestra no Parlamento Jovem da Câmara de Sumaré

O Parlamento Jovem da Câmara de Sumaré recebe, neste sábado (16), a palestra “OAB Vai à Escola: Refletir sobre a Lei Maria da Penha”. O evento será ministrado pela Dra. Juliana Mobilon Pinheiro, presidente da Comissão OAB Vai à Escola da Subseção de Sumaré, Dra. Ana Caroline Silva Santos, 2ª vice-presidente da comissão, e Dr. Carlos Vinicius Albuquerque da Silva, como convidado, e tem início marcado para 9h. A conferência contará com transmissão ao vivo pelo canal da Casa no YouTube. Em seguida, os parlamentares jovens ser reúnem para a sétima sessão ordinária do ano.

Dra. Juliana Mobilon Pinheiro é advogada, com vinte anos de experiência, atuante na cidade de Sumaré, especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Ana Caroline Silva Santos é advogada e pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões, pela Faculdade Legale. Carlos Vinicius Albuquerque da Silva é advogado, atuante nas áreas Cível e Trabalhista nas cidades de Sumaré e Campinas.

