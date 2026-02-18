A Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo atingiu um marco decisivo para sua inauguração. Em cerimônia realizada em Guang’An, na China, a BYD entregou a 14ª e última composição do SkyRail destinada à frota paulistana, que marca a implementação do primeiro sistema de monotrilho da fabricante fora da sua matriz.

O evento reuniu autoridades e lideranças envolvidas no empreendimento, com a participação virtual do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e as presenças de Julio Castiglioni e Roberto Torres, presidente e diretor de Engenharia do Metrô de São Paulo, além de Alexandre Barbosa, diretor Técnico da BYD SkyRail no Brasil, entre outros executivos da fabricante.

Com a frota completa, a BYD e o Metrô de São Paulo avançam, nas próximas semanas, nos testes intensivos finais: simulações de velocidade, segurança e comunicação entre trens.

A operação inicial, com transporte de passageiros, terá início em março, em linha com o cronograma estabelecido entre as partes. O novo sistema, que ligará o Aeroporto de Congonhas às linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda, tem capacidade estimada para transportar até 100 mil passageiros por dia.

Metro, Inovação e eficiência energética

Desenvolvido com a tecnologia exclusiva SkyRail, o monotrilho da Linha 17-Ouro é um sistema do tipo straddle que utiliza automação integral (sistema UTO/sem condutor) e tecnologia CBTC.

Um dos grandes diferenciais é o funcionamento movido por baterias, o que dispensa a alimentação elétrica contínua por terceiro trilho, reduzindo significativamente o ruído urbano e os custos operacionais. O sistema também evita as paralisações de composições em via, mesmo em casos de falta de energia na rede externa.

Cada composição é formada por cinco vagões, com capacidade total para 616 passageiros por viagem. Os trens são equipados com ar-condicionado, acessibilidade plena e janelas panorâmicas que oferecem uma nova perspectiva estética e funcional para a zona sul da capital.

“Concluir a entrega da 14ª unidade representa a maturidade de um projeto que nasceu visionário e hoje se materializa como referência. Estamos falando de tecnologia proprietária, operação 100% elétrica, baixo ruído, alta eficiência e um padrão internacional de qualidade implantado em São Paulo”, destaca Alexandre Barbosa, diretor técnico da BYD SkyRail no Brasil.

“Mais do que trens, entregamos infraestrutura, conhecimento e capacidade industrial. Estamos prontos e confiantes para a operação em março, deixando um legado concreto de inovação e posicionando o Brasil na linha de frente da eletromobilidade global”, conclui.

Próximos passos

Atualmente, as composições já entregues têm passado por uma sequência intensiva de testes integrados, que incluem simulações de controle de velocidade, protocolos de segurança e comunicação entre trens. Esta etapa é fundamental para a homologação final e garante que o sistema passe a operar dentro do prazo estabelecido como meta. Isso garantirá o acesso da população de São Paulo a um novo paradigma de mobilidade via trilhos, com emissão zero de poluentes, conforto e intervalos reduzidos entre as viagens.

